Puede esconderse una historia entera tras una simple frase. Me encanta la capacidad de síntesis que tenemos los seres humanos. Somos capaces de desvelar secretos, cometer traiciones, causar dolor o provocar rabia con una frase sencilla. No hablo de estructuras gramaticales complicadas, de esas que encadenan oraciones subordinadas al escribir. Me refiero a un sujeto más verbo más complemento directo. Una estructura directa para apuñalar.

Dónde podemos escribir una frase de este tipo? En la pantalla de un ordenador? Imaginemos espacios menos convencionales: la arena de la playa, las piedrecitas de un camino, o la luna de Cristal de un coche oscurecida por un polvo tan espeso que se convierta en papel. Puede que fuese un coche de alquiler, descuidado en su recorrido por playas ibicencas. Me lo encontré por la noche, cuando tienes una percepción distinta de las cosas. Alguien había escrito sobre el Cristal polvoriento: Oscar tiene dos novias. Así de fácil y de contundente. Me imagine una historia de venganza: quizás lo había escrito una de las dos novias para que la otra se lo encontrara a la luz del día y descubriese que su amor tenía dos amores. Puede que fuese obra de un hombre enamorado de una de las dos novias, dispuesto a abrirle los ojos sobre las confusiones amorosas del tal Oscar. O quien sabe si la frase la escribió el propio Oscar, en un arrebato de desesperación, porque eso de tener dos amores a la vez le resultase estresante, y como augura el bolero se volvió loco. Óscar acabó por supuesto bebiendo mojitos por los bares, deseando y temiendo que se hiciese de día y estallara su secreto como una bomba. Ocurrió o lo imaginé una noche de estío, cuando los misterios nos salen al encuentro de repente.