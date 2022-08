La UIB puede investigar que ocurre con nosotros. Somos dóciles como los corderos. Permitiendo las felonías del Gobierno central de turno. PSOE y PP nos han engañado hasta en veintiocho ocasiones. Lo publicaba el editorial de Ultima Hora. Creo que tamaña injusticia no la ha tolerado ninguna comunidad mundial. Ahora viene el emisario del César Sánchez y con conmiseración y de manera humillante nos dice que nos va a regalar un dinero que previamente se nos ha expoliado. Los mediocres de turno aplauden. Absolutamente indigno.

Mediten cinco segundos si esta misma traición ocurriera en Euskadi o Catalunya. No tenemos remedio. Lo que me preocupa es que partidos que son soberanistas y participan del Govern, no exigieran en el reparto del botín para su moqueta y coche oficial la aprobación del REB. Pido que los partidos Més y PI, si fueran necesarios para la investidura, exigir como condición innegociable la obligatoriedad de aprobar el REB en el primer año de legislatura. Todo lo demás es liturgia o postureo.

Esta tierra con lo que produce podríamos ser la Suiza del Mediterráneo. Somos generosos con la inmigración, solidarios con todos los que sufren la injusticia social, pero mi madre me enseñó que «buenos siempre, tontos nunca». Debemos exigir con respeto e inteligencia lo que nos pertenece. No me vale el argumento estúpido de que no tenemos fuerza en las Cortes, por tener poca representación. Creo que era Churchill, decía que lo inteligente no es mandar sino influir sobre los que mandan. Si PP y PSOE, quieren el Govern o aceptan o que pase el siguiente. Més puede interactuar con ERC y Bildu para exigirlo.