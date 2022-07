En serio, habrá que aclimatarse, y cuanto antes empecemos, mejor nos aclimataremos. Aclimatarse no es tarea fácil, lleva tiempo, y si no priorizas y te pones a ello con tesón, no te aclimatas. Cascas antes, y sin aclimatar. Esto lo saben hasta las bacterias, porque la misión fundamental de cualquier criatura viviente, antes que alimentarse o reproducirse, es aclimatarse. En lugar de tanto sociólogo, filósofo y psicólogo, debería haber aclimatadores profesionales de carrera, porque está visto que la gente, por sí sola, no se aclimata nunca, o se aclimata tarde y mal.

Necesitamos brigadas expertas de aclimatadores para prestar ayuda climática donde se requiera, y explicar a la ciudadanía que o se aclimata o está jodida. Yo llevo desde los 17 años aclimatándome infructuosamente, y nada. Cuando casi parece que ya estoy aclimatado, zas, el clima cambia y hay que empezar otra vez. La última vez que casi lo había conseguido, y estaba bastante adaptado (aclimatarse es adaptarse), fue en los años 90, y desde entonces voy de mal en peor. ¡Inadaptado total! ¡Paria climático! Y de nada sirve llenar la casa de artefactos climatizadores (ventiladores, cubitos de hielo, lecturas refrescantes), porque si bien ayudan a pasar el rato, el que se tiene que aclimatar a lo que venga es uno mismo.

Quiero decir biológica y psicológicamente, no tecnológicamente. Y no sólo a ratos, porque hay días que me noto aclimatado y días que no; días que me levanto en un ámbito razonable y conocido, y a mediodía ya estoy en un planeta hostil, acaso Mercurio, y en lugar de sentirme integrado en el medio ambiente, resulta que me he convertido en un sudoroso anarquista antisistema antes de caer la noche. Falta de aclimatación, supongo. Por favor, si hasta las cucarachas se aclimatan mejor que yo. Qué vergüenza. Menos lloriquear y más aclimatarse, me digo. Porque total, no hay alternativa. Hemos nacido para aclimatarnos, por las buenas o por las malas, también filosóficamente, y animal que no se aclimata, animal que revienta. ¡Plop! Necesitamos una Dirección General de Aclimatación, dependiente del ministerio de Sanidad. Hay que aclimatarse a lo que sea, a todo. Y empezar ya, porque lleva tiempo.