Als 90, un meteoròleg em feia plet dient-me que el clima havia canviat tota la vida, que romans i vikings anaven en màniga curta. Ara ho entén, però el que afirmava llavors és el que al·leguen els negacionistes del canvi climàtic com el nazi Abascal. Estan al mateix nivell que terraplanistes i negacionistes. Pens que els hauríem de silenciar arreu tal com feim amb altres persones que tenen algun tipus de transtorn perillós.

Si ja ho veiem venir als 90, què hem estat fent els darrers 30 anys ara que filomenas, glòries i onades de calor ens contrauen el sac escrotal (amb perdó)? Només els joves han reaccionat. La majoria de polítics no ha volgut alçar la mirada més enllà de les eleccions i dels poders econòmics que els manen. Si alguna civilització extraterrestre investiga les causes de l’extinció dels humans i descobreixen l’’impuesto al sol’ del Partit Popular o la moda dels cotxes SUV, se xaparan de riure.

Per a més inri, aquests dies de calor infinita, Red Electrica està obligant a aturar les plantes termosolars abans que les de cicle combinat. Prioritzen la generació d’energia bruta amb gas a la generada amb sol. Les 50 plantes que hi ha a l’estat espanyol (líders mundials!) poden generar energia les 24 hores perquè acumulen calor en dipòsits de sals que a la nit utilitzen per a produir electricitat. Però aquests dies les aturen! És com si volguessin promocionar el canvi climàtic en lloc d’aturar-lo. Als (ir)responsables els condemnaria a grenar Madrid els capvespres amb el vestit de poliester que duien els dos treballadors morts per cop de calor. I els faria el mateix als polítics, funcionaris i poders econòmics que han impedit trens com el de Llevant, amb Bauzá al capdavant. I a tots els que han fet ampliació rera ampliació de ports, aeroports i places turístiques, que a ben segur són els mateixos.

Un bri d’esperança: a l’Institut de Tecnologia de Massachusetts han trobat la manera de foradar fins a 20 km de profunditat i així poder extreure calor del subsòl per generar energia elèctrica com fan a Islàndia. Que ho veurem el 2026 i la font és inesgotable. Tant de bo!