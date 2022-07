Unes s’embarassen, les altres beuen quasi cada dia. Unes es muden amb les seves parelles, les altres cerquen amb qui enllitar-se. Unes surten de festa, les altres a les deu d’un dissabte són a dormir. Unes et donen amor quan vols espai, les altres et remuguen perquè no surts. Unes es compren cases, les altres no saben on viuran el mes següent. Unes et jutgen, les altres passen de tu. Unes volen estar totes soles, les altres no saben estar-hi.

I enmig passen coses. I així com sabem com funcionen els desenganys romàntic-amorosos, ningú t’explica que amb les amistats també hi ha desamor. Enmig d’unes i enmig d’altres, passa que hi ha grisos i hi ha distàncies. Però a l’amor, com a l’amistat, com a la vida, tot es posa a lloc. I si no, no passa res, perquè aquesta onada de calor acabarà amb tot.