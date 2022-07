Encara és oberta la matrícula per al ‘Curs intensiu anticorrupció per a futurs líders’ que Transparència Internacional organitza a Vílnius del 8 al 13 d’agost. (Supòs que també hi poden assistir els líders actuals...). TI és una organització no governamental, segurament la més destacada del món en l’estudi i lluita contra la corrupció, amb seu a Berlín, i coneguda sobretot perquè publica cada any un Índex que il·lustra, per comparació, la percepció de la corrupció a tot el món (ja poden imaginar qui apareix als llocs més honrats: Dinamarca, Finlàndia, Nova Zelanda, Suècia, Singapur, Suïssa, Austràlia, Noruega, Canadà...). Però és molt més destacable l’anàlisi que fan des del 1993 per il·luminar científicament, si és pot dir així, aquest fenomen, una tasca peculiar si hom té en compte que els practicants de la corrupció pugnen contínuament i intensa per mantenir-la oculta, a diferència d’altres fenòmens socials, i això, òbviament provoca algunes comprensibles dificultats metodològiques.

Hi he arribat, a la publicitat d’aquest recomanable curs d’estiu (estiu de Vílnius...) a través de la recomanació d’un llibre de Frank Vogl, un dels fundadors de TI, que si es tradueix durà més o manco el títol d’’Els facilitadors: com Occident dóna suport als cleptòcrates i a la corrupció posant en perill la nostra democràcia’. L’he vist aconsellat com lectura d’economia per a l’estiu, i tot i que indubtablement ha de ser interessant no sé si resultarà, la seva lectura, més amarga en aquesta o en altra estació.

En tot cas, segur que completarà aquest interessant curs, que se centrarà, com no pot ser d’una altra manera, «en l’àmbit de la lluita contra la corrupció i la rendició de comptes, (tot) oferint oportunitats reals per provar i posar en pràctica les seves idees» (les idees dels prestigiosos professors i professores que l’impartiran, la llista dels quals és a la xarxa). Més enllà de l’expertesa d’aquests professors, dels seriosos continguts del curs i de les atractives sessions en formats ‘Think & Do’ i ‘Networking’ i similars, potser seria recomanable incloure entre els docents alguns dels principals corruptes de diversos països, que són els que realment dominen del tema.