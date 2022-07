Brutal pallissa’ o ‘Brutal agressió’ són titulars habituals a la premsa de Palma. El passat divendres 24 de juny, un jove va ser agredit mitjançant una potada al coll i el fet va acabar en tragèdia, pocs dies després moria a conseqüència del cop. En les dues darreres setmanes hi ha hagut una agressió més a Palma, una al Port d’Alcúdia i altre a Cala Rajada, totes elles molt violentes.

Fa temps que a Ciutat hi ha assaltaments a ciutadans donant-los pallisses, alguns tenen greus conseqüències; el que passa, per por o si no han estat greus, no es denuncien i passen desapercebuts. El més perillós és el ‘modus operandi’, sense intervenir paraula ataquen a la víctima tirant-la a terra i després li peguen potades pel cap i rostre que poden ocasionar la mort o quedar greument afectats. Són com a llops que cerquen la víctima propensa, la més dèbil, gent no molt gran i amb poca força física.

La primera notícia amb la qual em vaig assabentar d’un atac d’aquests va ser a un cunyat meu, es varen equivocar de víctima, com és més aviat baixet, cregueren era presa fàcil, no sabien que davall la camisa hi havia molt de múscul. Anava a veure la seva mare a la clínica i en sortir del cotxe el tombaren d’un cop de puny i li començaren a donar potades pel cap, va aconseguir aixecar-se i del primer cop de puny va rompre el nas al més gran i varen fugir corrensos.

Tres amics meus han rebut pallisses, tots tres, gent molt pacífica, de poca força, atacats de sobte, un d’ells amb repercussions físiques i psíquiques durant llarg temps a conseqüència de la pallissa.

M’han contat, de primera mà, altres casos violents, alguns sense ànim de robatori, només una colla per presumir de la seva força de grup donant una pallissa a qualcú més dèbil, són l’escòria de la societat, gent que viu fent mal als altres sense cap ressentiment. Ara són freqüents les bregues a la sortida de les discoteques i festes. Quan jo era jove, coneixia totes les discoteques de Palma i mai vaig veure una brega. Hi ha coses que canvien per a mal. Calen càstigs exemplars als violents, la violència no ha de tenir espai entre nosaltres.