Inflado significa que algo aparenta mayor volumen del que tiene. La inflación es un mecanismo perverso que utiliza el Sistema del poder para engordar sus arcas y vaciar la de los ciudadanitos. Por ejemplo, ahora aprovechan una guerra creada por las superpotencias, para ganar una millonada en armamento, gas y petróleo. Su coste naturalmente lo pagaremos de manera doble. Por un lado en mayores impuestos y por otro en sufrimiento moral y salud, que se resentirá por la pérdida de calidad de vida. Que haya gente que debe racionarse la climatización, para sufragar el aumento de gasto militar es una manipulación sacrílega.

Su Santidad decía con un «tal vez» que la guerra de Ucrania por parte de Rusia podía haber sido provocada o evitada. Sabemos que el petróleo que compramos a Rusia representa un exiguo porcentaje del que utilizamos y en cambio los países productores han aprovechado para ponerlo por las nubes ganando un pastizal. El gas venía de Argelia hasta que el incompetente Sánchez rompió la baraja. Ahora lo pagaremos más caro. Los americanos nos venden gas y armas.

Ellos no sufren restricciones. Como es habitual han patrocinado una guerra donde Ucrania pone los muertos, nosotros el dinero y ellos sus limosnas e intereses geoestratégicos. Rusia que apostó por China, India, Irán y Argelia, han pasado a controlar África, donde queda la gran reserva. Occidente les disputa el Ártico. Merkel decía que no había que molestar a Rusia. Pero Occidente no entendió el mensaje. Las pocas gónadas que nos quedan las tenemos infladas de tanta injusticia, manipulación y miseria moral.