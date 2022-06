La realitat és tossuda i, per molt que volguem que sigui d’una altra forma, a vegades, ens trasllada a escenaris pavorosos. Com a dona, no toler una de les més greus transgressions contra el dret sexual de les dones: la violació. La violència sexual és una de les armes més jacobina utilitzada pels homes per humiliar i dominar a les dones. La violació és atemporal, ja estava tipificada a l’antiguitat clàssica. La dona és violada en temps de guerra i en temps de pau. Estic molt enutjada amb els bordegassos violadors grupals, amb les bandades que actuen com a gossades salvatges. M’agradaria disposar de més elements que m’ajudassin a resoldre els meus interrogants. Necessit saber quan i com s’origina l’embrutiment d’aquests caganius. L’afició a visionar pornografia des de la pubertat pertorba tant les ments d’alguns bergantells? La seva realitat està tan distorsionada que alguns d’ells necessiten violentar a les dones per satisfer el seu feroç desig sexual? Aquesta desnaturalització sexual ve, només, de veure porno? A la web Geoviolencia Sexual els experts alertan de la distorsión que provoca este porno machista, acosador, violento y humillante y que es consumido de manera masiva ante el silencio sintomático de la sociedad.

A nivell d’hipòtesi puc admetre que aquests tarambanes violadors han vist porno i que tenen una idea revinclada del sexe. Però la meva pregunta és, perquè els bavosos violadors actuen com un escamot violent? Sabem que en grup, una persona se sent més forta. Però el grup, també te fa sentir impune. I actuar en colla t’enreveixina. Per això, aquest manefles violadors actuen en quadrilla. Van enfaristolats, són més i tenen més força física. Formen part d’una manada violenta. Uf, hi ha pocs actes més roïns i covards. Resulta pertorbador. Tot se redueix a tenir respecte. Si una persona respecta a una altra, no li roba, no la difama, no l’engana. Si un home respecta una dona, no li pega, no la maltracta, no la viola! I això és feina de tothom. S’ha d’ensenyar què és el respecte a l’escola i a la família, també. A una dona se la respecta sempre. Les dones volem que ens respectin sempre. Les dones no volem tenir més por. Volem que els homes ens respecteu sempre.