Els barris de Santa Catalina i es Jonquet, darrerament, estan sortint als diaris quasi diàriament, i no per bones notícies, sinó tot el contrari: denúncies d’excés de renou, incompliment d’horaris nocturns, bauxes i altres alteracions del bon conviure ciutadà. Els veïnats han passat de viure tranquil·lament a ca seva, al carrer i pel barri a tenir l’horabaixa i, sobretot, a la nit un infern de renou, bullícia, cridòria i altres barbaritats que alteren la pau del barri i fan no es pugui descansar adequadament. A més, la gran quantitat d’oferta gastronòmica atrau veïnats d’altres barris i turistes que fan impossible trobar aparcament.

Aquest és el gran benefici i millora que cercava l’Ajuntament pels veïnats de Santa Catalina, quan varen decidir fer l’eix cívic del carrer Fàbrica? Em sembla que no, el que anunciaven era una millora de les condicions ambientals, llevar el trànsit rodat, aconseguint un espai sense fum ni renou, tot molt guapo i bones intencions, res a veure amb el que està passant ara. On està el problema?, té solució? L’origen està en una mala gestió i improvisació al principi, no calcular el que podia passar si prèviament no se regulaven les activitats, com demanava l’Associació per a la Revitalització dels Centres Antics, ARCA. Si haguessin escoltat ara xerraríem d’altra tema. En els carrers de Palma, de tota la vida, hi ha hagut cap o d’un a tres bars i en qualcun un restaurant. Quina necessitat té el carrer Indústria, de només tres illetes de llarg, tenir vint restaurants i un fotimer de bars, com passa també al carrer de Sant Matgí i d’altres del barri? Els veïnats necessiten això? Jo crec que no, el que necessiten són uns bons serveis que millorin la vida quotidiana a ca seva i al barri.

El segon problema, i més greu, és la indolència critica que pateix el nostre batle, incapaç de fer complir cap norma cívica. Tal volta, les normatives i ordenances no es fan per ser complides? A més de la necessitat de complir la normativa, podria ajudar el fet de si un negoci tanca o es traspassa, no es renovi la llicència de bar o restaurant.