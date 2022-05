Som una dona feminista i parlaré, només, de violència de gènere o violència masclista. Tothom sap lo que és. La denominació ‘violència intrafamiliar’ és un matusser eufemisme que l’extrema dreta usa per encobrir la violència masclista. Per cert, Alberto Núñez Feijóo, president del PP, també parlà de ‘violència intrafamiliar’. L’hemeroteca i vídeoteca el delaten. L’estúpida neciesa de Feijóo assimila al PP amb el partit ultra que lidera Santiago Abascal.

El masclisme mata! Ho dic així de clar i llampant. Dilluns passat un home masclista assassinà una dona davant els seus 3 fills. L’any 2022, els homes masclistes han assassinat 13 dones. A les dones ens insulten, maltracten psicològicament, agredeixen, apallissen i assassinen homes masclistes de diferents classes socials i nivells formatius. Senten un odi ancestral cap a les dones, el duen empeltat al moll dels ossos.

Qui era aquest tio? Viu al final del carrer. No m’agrada la rialleta que li has fet, veuràs quan arribem a ca nostra. Quan se tanca la porta de casa, l’estavella contra la paret i li entaferra uns quants cops de puny a la cara. Puta, més que puta. M’en vaig al bar. Amb els amigots no aixeca ni la veu, són homes. Però ella és una dona, és la ‘seva dona’. Ens peguen, ens maltracten i ens assassinen perquè som dones! Ella està desfeta, plora, singlota. Després de netejar-se la sang, s’en va al llit. Ell arriba molt tard, però tot d’una la cerca. I ella, que encara no s’ha pogut dormir, li prega que no, que li fa mal tot.

Ell li lleva la roba i abans de penetrar-la li diu: ets ‘meva’, ho entens? Quan acaba, li xiuxiueja a cau d’orella, te mereixes això i més. El maltractador l’ha violada. No es no. Al llit matrimonial, també. I si goses abandonar-lo, te pot assassinar, la maté porque era mía. És violència de gènere. Això que he descrit torpement és l’infern que viuen milers de dones cada dia. No ens sentim protegides per les institucions públiques! Ens fallau amb estrèpit. Protegiu-nos d’aquestes bèsties.

I vosaltres, homes de les nostres vides, si voleu ser els nostres companys, heu de saber que les dones vos necessitam. Només vos demanam que sigueu valents i que no calleu davant les injústicies masclistes.