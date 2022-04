Continua l’envestida ultra (ultraconservadora, i ensems políticament correcta) contra la literatura, així, sense més, amb l’únic matís que s’hi inclou tota literatura que no sigui del gust ultraconservador vigent, sempre bastant extens. Els darrers moviments als Estats Units, semblants als que plouen arreu del món diguem-ne civilitzat, ja fa temps que miren de censurar, sobretot a les escoles, tota melodia feta de lletres que soni remotament a defensa de la igualtat sexual, els feminismes i els drets de les persones homosexuals o LGTBQ+, amb la contradicció, també insuperable i permanent, que aplega el pensament llibertarià, molt estès entre les plebs i les elits ultraconservadores nord-americanes, i la prohibició de qualssevol lectures: ¿qui és l’estat, criden els autèntics llibertarians, i qui és algú, sigui entitat pública o privada, per dir als altres què han d’escriure, publicar o llegir?

Sortosament, com passa sovint, entre les ments demòcrates i l’efecte Streisand, es va responent a aquesta ràtzia antiliteratura, i algunes xarxes de biblioteques públiques han anunciat que oferiran digitalment als lectors alguns d’aquests llibres ridículament prohibits a les escoles. I dic ridículament perquè la prohibició inclou textos de matemàtiques que segons la visió ultra promouen la ideologia de gènere i recorden que els Estats Units són una societat racista (benvinguda la primera funció, si és així, i benvinguda la segona per evident), o «El vigilant en el camp de sègol», de Salinger (per «brut, profà i immoral», entre altres ridícules acusacions), o les novel·les de Toni Morrison (perquè reflecteixen amb cruesa el racisme). Tot plegat, megaridícul, i més entre els teòricament llibertarians: si no els agraden aquests llibres, que no els llegeixin, i s’acabaria el bròquil, no?

Sortosament, també, hi ha gent que espavila davant aquesta (ridícula) situació, per exemple un tal Chaz Stevens, un tipus de Florida que ha demanat que, posats a prohibir, es prohibeixi la Bíblia, perquè s’hi esmenten reiteradament conductes inadequades per als joves que poden trasbalsar llur desenvolupament emocional, entre elles la violència i la desigualtat sexual. I per descomptat el racisme i l’esclavisme.