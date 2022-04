Los medios de comunicación lo anuncian Se necesita que la gestión de los políticos se redirija a los problemas reales y no a sus trifulcas en ocasiones infantiles. Miren a Francia y entenderán lo que nos espera si no se adoptan patrones de madurez política. Aquí, siguen con sus florituras intelectuales de pacotilla y sus poses de niños del Domund. Lo que preocupa es la seguridad y la economía. De esta última pende algo fundamental llamado trabajo. Y para los más evolucionados la sostenibilidad. Quien no entiende que la mayoría de los que han venido huyendo de la miseria y el hambre no tienen ninguna preparación profesional. Y si la tienen no se adapta a nuestras necesidades.

O que nos digan como se explica que falten profesionales y las listas de paro son las mayores de Europa. Somos muy generosos en la política subvencionado, en prestaciones a cambio de nada. La inexistente política de vivienda hace que los precios del mercado libre sean inasumibles con los sueldos de un trabajador. Los que nos dan economía y trabajo, es decir los empresarios, ya lo han entendido y ofrecen vivienda a los trabajadores para poder contratar mano de obra cualificada. Los políticos ni lo entienden ni conocen. Que un trabajador del paro no acepte sucesivos trabajos sin ninguna pérdida es incomprensible. Como lo es que venga un extranjero y sin pedirle nada lo empadronemos y vaya a las prestaciones sociales y cobre. Además de sanidad y educación gratuita. Vienen tiempos difíciles. Analicen, planifiquen y tomen medidas resolutivas.