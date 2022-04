El decreto ley turístico sigue negociándose entre los partidos de izquierdas, que de eso se trata el consenso, en la tramitación parlamentaria. Decían que el articulado estaba muy pactado entre todos, pero Més per Mallorca se ha descolgado con dos propuestas muy relevantes con el objetivo de que se introduzcan en ley turística. Se trata de regular el ‘todo ‘ en los hoteles de Balears y que la edad mínima para alojarse con los padres en la misma habitación pase de 15 a 12 años, defienden los dirigentes de Més per Mallorca. Hay que estar muy pendientes de estas enmiendas porque estas dos iniciativas fueron las que lanzó el conseller de Turismo, Iago Negueruela, a la presidenta de la patronal hotelera, María Frontera, y al presidente de las cadenas hoteleras, Gabriel Llobera, para que apoyasen el decreto ley turístico cuando unos días antes lo habían calificado de ideológico.

Recuerden que los hoteleros no apoyaban la ley y que, tras una reunión amenazadora en la Conselleria de Turisme, Frontera y Llobera comparecieron junto a Iago Negueruela y sin explicar el motivo dijeron de forma nada convincente que apoyaban el documento ‘tan consensuado’ por el Govern. Aunque no se había cambiado ni una coma del decreto ley, Frontera y Llobera apenas pudieron argumentar el motivo del cambio de postura cuando no se tocó ni una coma y se mantenía la moratoria de nuevas plazas. Es más, Frontera y Llobera pidieron al PP que se sumase al acuerdo que ellos criticaban antes de su encuentro con Negueruela.

En aquella reunión el ‘matonismo’ de Negueruela, como diría Germà Ventayol, obró el milagro. «No hay que buscar diferencias entre el Govern y las asociaciones», decía Frontera de forma poco convincente, mientras Negueruela insistía: «Las plazas turísticas no deben ser el foco del debate».

Por supuesto, nadie entendió el cambio de discurso de los hoteleros, que por otra parte durante la legislatura pasada y la actual se han dedicado a aplaudir casi todas las actuaciones del Govern y de aparecer en todos los ‘photocalls’ posibles con Armengol y Negueruela, donde se ha sumado con mucho gusto la presidenta de la CAEB, Carmen Planas, cada vez que le ha sido posible. Planas, por cierto, lleva mucho tiempo pidiendo a las asociaciones que no ataquen al Govern, algo que está consiguiendo con gran éxito.

Pues deberían estar muy atentos los hoteleros a partir de ahora porque las enmiendas de Més per Mallorca intentan imponer lo que ellos creían que evitaban en aquella reunión con Negueruela, es decir, que el decreto turístico regulase el todo incluido y obligar a que los mayores de 12 años se alojen con sus padres en los hoteles, una medida que perjudica claramente el turismo familiar.

No hay que ponerse en el peor de los escenarios, pero sería realmente sorprendente que finalmente llegue a aprobarse lo que Negueruela amenazó con incorporar al decreto ley si los hoteleros no se sumaban al ‘gran consenso’ turístico y que sean los socios del PSOE los que hagan la propuesta. Sería para volver a fiarse de Negueruela.