Resulta que ahora circulan por la red rumores de páginas y de cosas que por lo visto tienen ciertos fundamentos (así en general) en según qué foros sociales. Resulta que como ahora los rusos (así en general) vuelven a ser el enemigo (así en general), pues hay que combatirles (así en general) y, por lo tanto, hay maneras y maneras de hacerlo, como dejándoles fuera del Festival de Eurovisión, de importantes competiciones deportivas o, por qué no, cortándoles el acceso a páginas web porno para que se fastidien y se den cuenta de que son los malos (así en general).

Sin embargo, y teniendo en cuenta que la mayoría de ataques cibernéticos de las últimas décadas tenían su origen en Rusia, digo yo que tampoco les costará demasiado desbloquearlas (supongo que muy eficaces) barreras que el porno ha tejido en torno a los rusos (así en general) para que no accedan al porno (así en general) y no puedan entretenerse en tiempos de guerra. Y digo yo, que me gusta decir cosas raras: ¿de verdad será la guerra (así en general) tal y como nos la pintan, es decir, con trincheras y ataques, teniendo en cuenta que sin ir más lejos a Bin Laden le mataron con un dron y sin necesidad de masacrar un país entero?

¿De verdad será la población rusa (así en general) la culpable a la que haya que castigar, con pornografía o sin ella, o con medidas más o menos irrisorias (así en general)? Al final, parece que lo único que está claro en todo este terrible asunto es que las guerras, efectivamente, siempre las pierden los mismos, es decir, la población civil e inocente, así en general.