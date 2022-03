El mundo está lleno de películas y novelas tituladas El último… Lo que sea, cualquier cosa, con tal de que sea la última. Por el dramatismo que ello conlleva. El último mohicano, el último magnate, el último cuplé, el último tren, el último día, el último verano, el último hombre, el último atardecer, el último tango, el último duelo, el último superviviente, el último samurái, el último emperador, la última película, etcétera. Incluso hay un clásico de Murnau titulado así, El último, a secas, sin más, porque si algo es lo último, por fuerza será muy atractivo, nos interesará mucho. Un clásico literario y cinematográfico. Y no es lo mismo que un relato se titule Un capullo que El último capullo (Last capullo en idioma original), dónde vas a parar.

Lo sabemos todo de esos últimos lo que se sea, y sin embargo, del último mentecato nadie ha dicho nada todavía. O no se les ha ocurrido, o es que nadie sabe quién es ni por dónde anda. Lógico, falta mucho para eso. El último mentecato ni siquiera ha nacido, y no es probable que lo haga este siglo, salvo que se acabe el mundo. El último capullo del que hablábamos (last capullo) tampoco, porque la mera idea de que desaparezcan todos los capullos y mentecatos hasta que sólo quede uno, repugna a la razón. Imposible, demasiado inverosímil, eso no puede pasar ni en la ficción más fantasiosa. Por eso no ha pasado. Sobre todo porque ese último mentecato, para que haya narración clásica y no un chiste, no puede ser un mentecato del montón, sino uno con mañas, recursos y poder, cuyas mentecateces afecten a mucha gente (mejor si a toda la humanidad), pues no en vano se trata del último, el que más ha resistido en su mentecatez.

Es decir, un caso notable de identidad propia. Como Aznar con los pies encima de la mesa en el rancho de Bush, o Biden desafiando a Putin parapetado detrás de indefensos ucranios. Como la señora Cuca, que tiene nombre de mascota, acusando al Gobierno de justificar con la guerra el precio de la luz. Si yo escribiese y dirigiese El último mentecato, película que tengo muchas ganas de ver, me inspiraría en lo conocido. Lo malo es que tendría que ser una peli futurista, y no creo que haya tanto futuro.