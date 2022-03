L’Ajuntament de Montuïri –juntament amb la Fundació Musol– impulsà recentment el projecte ‘SuSTowns: Promoció del turisme sostenible a petits pobles amb encant del Mediterrani’, una iniciativa d’àmbit europeu del programa Interreg Med. L’objectiu: desenvolupar eines de planificació i gestió del turisme que evitin el declivi dels petits pobles mediterranis. En funció d’aquestes iniciatives, la Mancomunitat del Pla de Mallorca va presentar el Pla de Sostenibilitat turística del Pla de Mallorca, que ha obtingut un finançament de tres milions d’euros per als pròxims tres anys procedents dels Next Generation. És tota una oportunitat i també un repte.

El Pla té un caràcter i un paisatge agrari que el doten d’una particularitat especial dins el conjunt de Mallorca i per tant la seva estratègia turística hauria d’anar dirigida a l’enfortiment de la societat i el sector agrari i a la posada en valor del patrimoni cultural i natural. La millor campanya de promoció turística serà aconseguir reforçar el territori i els seus habitants.

Tot compartint els objectius presentats, orientats a l’economia circular, la sostenibilitat ambiental i a reforçar el producte local, així com també els eixos d’actuació, en relació amb la transició ambiental, energètica i digital, el repte principal del Pla de Sostenibilitat hauria de ser el desplegament de projectes i accions per tal d’aconseguir millorar la qualitat de vida dels habitants del Pla.

És important que l’esforç no s’orienti cap a la promoció del turisme, sinó més aviat cap a ressaltar el producte existent. La millora dels elements etnològics, dels espais naturals, de les empreses i del teixit cultural, entre d’altres, així com aspectes com la petjada ecològica, la circularitat o la comercialització del producte local, contribuiran a unes millors condicions ambientals i socials, alhora que configuraran una activitat turística de qualitat.

L’Associació Pla de Mallorca XXI, un observatori de la realitat de la comarca, creu que s’haurien d’impulsar diverses actuacions. Per acollir la seu del recentment creat Observatori del Turisme Sostenible s’aprofita l’edifici en desús del Museu Ecològic de Montuïri. La creació d’una ecoregió que abasti tot el territori del Pla, per a potenciar el producte km 0 i la seva comercialització. Crear una gran plataforma web que incorpori tota l’oferta d’interès turístic, tant per a residents com per a visitants, permanentment actualitzada. Recuperar patrimoni etnològic per al disseny de rutes culturals que han de tenir l’objectiu de vertebrar els municipis de la comarca com una unitat. Les rutes s’haurien de poder oferir per les xarxes o amb guies personals. Estudiar un pla pilot d’una oficina d’informació turística per veure el seu interès i viabilitat. Ajudar als establiments d’allotjament turístic a implantar plans de circularitat, obligatoris en el recentment aprovat decret de Llei Turística del Govern. Habilitar espais de teletreball a cada poble per a fomentar l’activitat laboral de professionals qualificats, així com millorar les connexions per a tots els residents. Crear un carnet de bones pràctiques per la disminució de la petjada ecològica, que seria el distintiu de qualitat del futur.

Tot per enfortir la percepció de «turisme no estàndard». El model de turisme del Pla és original, autèntic. El visitant ha de tenir la sensació que va a un lloc únic i diferent. Donada la quantitat econòmica amb la que el Pla està dotat i el curt termini en que s’ha d’executar, s’haurien de tenir molt en compte el retorn de les inversions en beneficis socials o econòmics de cada projecte, així com criteris d’igualtat d’oportunitat de gènere, ecologia del projecte i altres valors que propugna la idea de sostenibilitat. Vetllar per la qualitat dels projectes, tan en la seva planificació con en l’execució i avaluació, intentant que els seus autors o autores siguin persones que coneguin el Pla. La participació de la societat civil en el Pla, al mateix nivell que l’administració pública i la iniciativa privada, ha d’estar garantida en totes les fases des d’un primer moment.