La falsedad e hipocresía de los de Podemos es de juzgado de guardia. Aún no se han disculpado del error que cometieron cuando Putin acercó las tropas rusas a la frontera de Ucrania y ellos lo vieron como un ‘paseo militar’ del comunista. Pero son como Maduro y los castristas y jamás se disculpan de nada.

Eso sí, han subido 19 euros el sueldo a los mileuristas ¡Vaya éxito! Se nota que ni ellos ni Sánchez, su feliz prisionero político, no se enteran de lo que pagamos de gas, electricidad, comida, impuestos, impuestos… ni se acuerdan de la subida de precios que Putin, el inocente que a todos los que sabemos algo nos recuerda a Hitler, provocará con su guerra imperialista. Tampoco han comentado nada de que Putin esté encarcelando a los que se manifiestan contra su guerra.

Es la partidista «libertad de expresión» que los de Podemos nos han impuesto: con canciones se puede incitar a matar a quien que no piense como ellos, pero no se puede apoyar el machismo. ¿Se imaginan si algún partido estuviera de acuerdo con que hubiera canciones que incitasen a matar a Iglesias? ¡Serían calificados de fascistas! Podemos tampoco se ha enfadado cuando Sánchez, para no perder su felicidad de reyezuelo, no admitió hablar con los que se le manifiestan en Don Benito.

Ahora Podemos y el PSOE solo se manifiestan por las calles con las feminachistas -las feministas con lo peor del machismo-. Es el zarismo de izquierdas. Ahora, con el ridículo que ha hecho Pablo Casado -que, como ya he dicho en mis anteriores artículos, nunca ha dado la talla para dirigir la principal oposición política en ningún país con dos dedos de frente- al ordenar investigar a uno de los suyos -eso, ya no sé si podría ser aceptable- y luego hacerlo público -eso sí que ha sido una imperdonable bobada-, Podemos y PSOE se han lanzado a denunciar y a exigir investigar lo sucedido y buscar a más implicados. Lo veo bien. Solo espero que cuando alguien de los suyos falle, nos expliquen por qué ese presunto delincuente, antes de delinquir, no fue investigado, como parecen estar exigiendo ellos, por sus superiores… Por otra parte, comprendo que metan ruido, porque deben estar preocupados con la llegada de Feijóo… y los entiendo: se les acabó el chollo.