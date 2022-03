El 23 de febrer s’havia de celebrar un sessió de control parlamentària. Però dies abans i després d’un ferotge enfrontament entre Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid i Pablo Casado, president del PP, el partit implosionà acarnissadament. Una gossada de PPeros baquetejaren i humiliaren a Pablo Casado, encara president del partit. I ho feren en viu, sense analgèsia. Casado arribà al Congrés nafrat, però, així i tot, els del PP contemplaren amb delectació com partia fet trinxes. Després de l’aquelarre, una cara nova defensarà el projecte polític PPero de sempre. No hi haurà ni regeneració ni refundació.

Ben mirat, aquests baliga-balaga, antics Noves Generacions, han jugat a fer política. Esperanza Aguirre, harpia impassible, els nomenà chiquilicuatres, joves, informals, arrogants. Pablo Casado n’és un. Li hagués encantat ser home d’Estat respectat a Europa. Però ha estat un polític inconsistent. Només li han interessat el poder i els poderosos. I cercant aquesta glòria ha perdut 3 eleccions generals seguides. Pablo Casado ha estat incapaç de deixar una impronta política. I el segon del PP, l’exsecretari general, Teodoro García Egea, ha resultat ser un home eixelebrat i esbojarrat. Així, les velles glòries han intervingut per corregir les erràtiques decisions dels inexperts joves. Deix pel final a la lideresa del PP balear, Marga Prohens. L’amiga de Pablo Casado, des dels inicis polítics a Noves Generacions, forma part de la direcció nacional del PP i és la presidenta del PP balear perquè Casado ho decidí personalment. Així ho contà Nekane Domblás el diumenge dia 20 de febrer a Ultima Hora. Dos dies després, la periodista continuà narrant que Prohens li demanà a Casado, el seu mentor, que fes una passa enrera. I dia 23, la PPera s’autoflagel·là: pido perdón por este espectáculo lamentable. Prohens està enlluernada per Ayuso, la envidia de muchos partidos. Supòs que ja s’ha comprat la samarreta amb la seva cara a l’Ayushop. El PP balear opta per Feijóo. Però Prohens, sense personalitat política, escolliria a la madrilenya Ayuso, centralista, neoliberal i espanyolista. Mantendrà lo de ‘Socialismo o libertad’? Venga Marga Prohens, pensi en un eslògan electoral propi.