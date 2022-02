Els del PP són uns desvergonyits. La seva volença per les mangarrufes fa trontollar la democràcia. El dijous dia 3 de febrer, el Congrés visqué una tumultuosa sessió. Es convalidà la reforma laboral i ailà! Alberto Casero, diputat del PP, emeté el vot telemàticament i s’equivocà. Pitjà el botó del sí en favor de la reforma! «Estoy destrozado, la que he liado», digué als companys del PP. Però aquí no acabà tot. Sergio Sayas y Carlos García Adanero, d’UPN, armaren un bon guirigall. Després de mentir a tothom, aquests bosses tristes votaren no a la reforma. Un nou ‘Tamayazo’?

La reforma laboral es pactà entre el Govern de coalició, presidit pel socialista Pedro Sánchez, els sindicats i la patronal amb l’objectiu d’ampliar els drets de la clase treballadora. S’aprovà per 175 vots a 174. A partir d’aquest moment, el PP entrà en brot. Teodoro García Egea, secretari general del PP, gesticulava amb estrèpit des de l’escó. Clar, «la cagada de la legislatura la ha hecho la mano derecha de Teo». Així ho contà El País. Casero és l’alter ego d’en García Egea a Génova. De fet, és el llanterner del PP! Estic molt lluny de la seva òrbita ideològica, però el periodista Federico Jiménez Losantos, de la COPE, descrigué genialment Casero i García Egea: «El tonto de Cáceres i el tonto de Murcia.» Losantos continuà: «Que no hay ningún error informático, que es el error de este bobo y del tonto de su jefe y del tonto del jefe de su jefe que tiene al frente del grupo parlamentario a semejante nulidad.» És una descripció superba. Ah, i falta la portaveu del PP en el Congrés. Cuca Gamarra, colèrica, acusà a Meritxell Batet, la presidenta del Congrés, de manipular la votació. El dijous dia 10, sabent que l’havien cagada, Gamarra reia nerviosa. Pablo Casado quedà assegut. Però dia 4, embogit, parlà de pucherazo! Lo mateix que digué la perillosa Macarena Olona, diputada de l’extrema dreta. Els peperos del segle XXI són joves però són tan reaccionaris i extrems com els de la dreta del 36. Casado, García Egea, Gamarra són els del pucherazo, cacicada, secuestro i «manipulación de la Democracia, atropello i fraude democrático.» Així parlen els colpistes i els violents. No són demòcrates!