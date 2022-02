Responent a un tuit d’Arnaldo Otegi en què el dirigent abertzale recordava les tortures patides al quarter d’Intxaurrondo a mans de la Guàrdia Civil, l’expresident balear pel PP i actual eurodiputat per Ciudadanos, José Ramón Bauzá, va piular el següent: «El socio preferente de la banda [ETA] sollozando porque la Guardia Civil y la Policía [Nacional] le hacían pupa después de que él y/o sus súbditos [sic] mataran a sangre fría a casi 900 españoles. A llorar a Jerusalén, terrorista». Qualsevol persona amb els més elementals valors democràtics i amb un mínim de comprensió lectora haurà entès tot d’una que un tuit com aquest de Bauzá és intolerable, bàsicament perquè legitima el terrorisme d’estat i en fa apologia.

Des d’un punt de vista estrictament humà, jo puc entendre que tant les víctimes d’ETA com els seus familiars, els seus amics i coneguts i els seus companys de partit detestin Otegi i vulguin combatre políticament i socialment tot el que representa. De la mateixa manera que puc entendre que algunes víctimes basques del franquisme i del seu ultranacionalisme espanyol carnisser volguessin defensar-se’n fundant ETA, i que els familiars, amics, coneguts i companys d’ideologia de molts abertzales que varen patir injustament repressió i tortura ara detestin i vulguin combatre tot el que té a veure amb la castellanoespanyolitat més invasiva. El punt de vista humà, però, aquí no hi ha de fer res. Bauzá, un home que hauria de tenir sentit institucional perquè va representar oficialment les Balears durant quatre anys, no pot anar amollant impunement collonades de criminal. Entre altres raons, perquè el terrorisme d’estat és el pitjor terrorisme que hi ha.

Un estat que trenca les pròpies lleis, que abusa del seu poder i que treu un rendiment literalment brutal al monopoli de la violència de què gaudeix, i tot per contrarestar la violència d’una banda terrorista, fent-ho no es posa al mateix nivell dels terroristes sinó que esdevé molt més reprovable i perillós. Una banda terrorista, amb els seus atemptats, comet el mal i el normalitza. Un estat terrorista, però, institucionalitza el mal a gran escala, que és més greu. És vera que el comentari de Bauzá tampoc no pot sorprendre perquè ell va formar part durant molts d’anys d’un partit, el PP, que és hereu orgullós de la institucionalització del mal representada pel franquisme.