El torrent de sa Riera dóna aigua, vida i crea preciós paisatge tot al llarg del seu recorregut, que va des del Salt de Son Fortesa, a Puigpunyent, fins al port de Palma, vora el passeig de Sagrera. És un llarg recorregut que quan du aigua fertilitza tots els seus voltants i omple pous i vetes d’aigua soterrània, un regal de la natura. Però no podem oblidar que de tant en tant pot fer tot el contrari, sembrar destrucció al seu voltant. En diverses ocasions hi ha hagut grans crescudes a causa de fortes pluges, que han dut mort i desolació a Ciutat. La nit del 14 d’octubre de l’any 1403, una gran crescuda va destruir milers de cases del centre de Ciutat i va matar prop de 5.000 persones, el que va obligar a treure fora de Ciutat el cau del torrent. Aquest fet ha estat la desgràcia més gran coneguda a Mallorca.

Els torrents són perillosos. No es pot obstruir part del seu llit, quan davalla una gran torrentada no hi ha força ni medis que la puguin contenir i pot desencadenar una gran tragèdia, recordem la tràgica inundació de l’hotel El Corso a Portocolom, edificat dins el llit d’un torrent, o la més recent, el fatídic desbordament del torrent de Sant Llorenç. La Mediterrània té un clima molt irregular, que pot anar de grans sequeres a abundants pluges, és necessari respectar llit i voltants dels torrents.

Fa uns dies, l’Associació de Veïnats des Secar de la Real i ARCA –l’entitat que vetlla pel nostre patrimoni– han advertit de la gran acumulació il·legal de terra i enderrocs llançats vora el torrent de sa Riera a l’altura del barri des Secar de la Real, creant un talús quasi vertical, que té prop de mig quilòmetre de llarg amb l’altura d’un edifici de quatre pisos, que arriba fins al mateix llit del torrent.

En cas de forta torrentada, l’esllavissament de part del talús dins el torrent faria un efecte presa, que amb la força de l’aigua es rompria creant una gran ona semblant a un tsunami, duent problemes i destrucció al seu pas per Ciutat. La inconsciència d’uns i la lentitud i ineficàcia d’algunes institucions pot posar Palma en greu perill.

Quan serà la pròxima gran torrentada de sa Riera?