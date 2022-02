Existen más de 50.000 autónomos mayores de 52 años que se han quedado sin trabajo debido, principalmente, a la pandemia. No pueden acogerse a ningún tipo de ayuda económica, lo cual es una vergüenza a la que el Gobierno debería poner fin de inmediato y no salir con el sempiterno: «Estamos trabajando en ello». Es algo que no tranquiliza a nadie, sino todo lo contrario: irrita, enfurece y uno se siente estafado ya que viene a significar semanas, meses y años de angustia para las personas en dicha situación.

El consabido «’estamos trabajando en ello’ es un jarro de agua fría para aquellos autónomos que no pueden esperar, que se enfrentan a innumerables gastos, problemas y vicisitudes diarias. Es un poco desconcertante que no se les tenga en cuenta como se debe. Son partícipes de la economía del país, han fomentado puestos de trabajo y cuando se hayan faltos de recursos se les da la espalda. Ciertamente, hay mucha gente mayor de 52 años con problemas de reinserción laboral, no sólo los autónomos.

Si has alcanzado esa edad, has cotizado durante más de 15 años, 6 de ellos por cuenta ajena y te hayas en situación de desempleo puedes optar por el subsidio de mayor de 52 años. Lo que me parece perfecto. Sin embargo, si siempre has sido autónomo ni a eso tienes derecho lo que es un despropósito inaceptable. Y estamos hablando de un 80 % del IPREM, lo cual no es una barbaridad sino unos insuficientes 463 euros. En un país que despilfarra en monarcas, telebasura, festivales estúpidos, fútbol e innumerables políticos (me gustaría saber qué hacen los diputados, senadores, concejales y alcaldes, aparte de rascarse las pelotas el 90 %). ¿Y ese mismo país no podrá hacerlo por miles de trabajadores en una época de aciaga fortuna?