Hubo un tiempo no muy lejano en el que todos nos divertíamos, derrochábamos y pecábamos por encima de nuestras posibilidades, pero eso no sólo se acabó, sino que ahora padecemos el fenómeno contrario, y quizá más grave, de numerosas personas empeñadas en cumplir con su deber más allá de sus posibilidades, y exhibir una integridad cívica y una sinceridad que están muy lejos de poderse permitir. Gentes que con la mejor intención nos sermonean y reprenden constantemente, nos dicen lo que hay que hacer en toda ocasión, y lanzan propuestas, incluso paquetes de propuestas, a fin de resolver correctamente todos los problemas, incluyendo pandemia, cambio climático y hasta la crisis de Ucrania. Solidarios por encima de sus posibilidades, se podría decir también. La ministra de Derechos Sociales, por ejemplo, señora Ione Belarra, sería un buen ejemplo de exceso de probidad y sentido del deber, una probidad muy por encima de su capacidad. Preocupada como todo el mundo por el clima bélico ucraniano, pero incapaz de aguantarse como hacemos todos, la ministra elaboró y remitió al Gobierno un paquete de 16 propuestas «para impulsar una agenda de paz en Ucrania», algo que al parecer aún no se le había ocurrido a nadie. Ignoramos si Putin y Biden habrán recibido también ese paquete, una de cuyas propuestas exige la retirada por mutuo acuerdo de todas las tropas, incluyendo nuestra fragata, porque eso de la guerra está muy mal, y la paz en el mundo debe ser la única opción. Fantástico. Sobran las otras 15 propuestas, no hacía falta tanto paquete. Pero claro, cuando vives, piensas y cumples tu deber muy por encima de tus posibilidades de actuación, todo te parece poco. Muchos interpretaron el paquete de Belarra como un ataque al Gobierno del que forma parte (el de la fragata), a fin de mostrarse más pacifista que nadie, pero yo no lo creo. Mi impresión es que esta psicóloga, cuyo civismo excede con mucho sus magras competencias, vive ya en la Luna, o en Babia, más allá del bien y del mal, y por supuesto, más allá de la simpleza. Y no es la única, hay muchísima gente así. Propuesta de paz: Retirada por mutuo acuerdo de todas las tropas. Y ya está. Cómo no lo habíamos pensado.