Aunque yo no provenga de esta rama, lo cierto es que al haber leído algo sobre el tema y también al tener la suerte de conocer a varios cargos de la Armada, me ha permitido, no solo entenderles y llegar a apreciar lo muy orgullosos que ellos están de muchos éxitos históricos que tenían que ver con el mar, sino que me han cautivado los hechos, pero también estos grandes personajes de la época. Sin duda, la Corona española fue durante muchos siglos una potencia marítima a nivel mundial y la que nos ocupa hoy, concretamente la primera circunnavegación a la tierra, es tal la gesta que, para muchos, se ha comparado o incluso superado a la llegada a la Luna. Si, cierto era cuando se decía que en España y en sus territorios de ultramar nunca se ponía el sol.

Esta expedición al servicio del rey Carlos I de España, con la salida de varios barcos en septiembre de 1519 desde Sanlúcar de Barrameda con unos 240 hombres, comandados en principio por Fernando de Magallanes y que a los tres años solo uno (La Victoria) de estos barcos (en este caso ya al mando de Juan Sebastián Elcano) regresara a España con tan solo 18 hombres, muestra las duras condiciones y la cruel realidad vivida en esta expedición que por guerras, peleas, enfermedades o revueltas, poco a poco fue perdiendo a gran parte de su tripulación (222 fueron los que, por una razón u otra nunca regresaron). Aunque 30 años antes ya se había conseguido la gran hazaña del descubrimiento de las Américas, lo cierto es que la primera vuelta al mundo en barco fue un hecho sin precedentes, pues entre otras cuestiones, fue la primera vez que se demostró que la tierra era redonda. Esto nos lleva a que efectivamente este viaje de tres años dando la circunvalación al globo fue trascendental para la historia universal. Este importante hito histórico sufragado por la Corona, lo consiguieron estos valientes marineros, españoles en su mayoría, pero también de otros países europeos, como el propio Magallanes que era de origen portugués. Precisamente el 20 de enero tuvo lugar una conferencia a cargado de del almirante Rodríguez Garat, que ingresó en la Armada en 1974 y se graduó en 1979, fue profesor en la Escuela de Guerra Naval y ocupó varios cargos en el Estado Mayor de la Armada. En 2015 ascendido a almirante y fue Jefe de Personal de la Armada. De 2016 a 2018 fue almirante de Flota, durante tres años también ostento el cargo de director del Instituto de Historia y Cultura Naval. Ahora ya retirado desde hace un año, sigue trabajando y escribiendo libros, artículos y ofreciendo conferencias de temas relacionados con defensa nacional y la historia naval. Esta interesante conferencia trató sobre nuestra historia, de la cual todos deberíamos estar orgullosos de una época brillante, especialmente desde el punto de vista marítimo, que fue la más importante del mundo. Aprovecho para felicitar al Consell d’Eivissa por organizar este interesante evento y por acertar de pleno en el tema de esta conferencia así como en el conferenciante.