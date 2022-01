Aquests dies han sortit a Twitter i a Instagram testimonis d’al·lotes menors d’edat que han patit assetjament per part de dos youtubers, Dídac Ribot i Energuia. A més, diferents menors han explicat que han patit violacions per part del cantant Kaydy Cain. La resposta a xarxes de molts homes ha estat la de qüestionar aquests testimonis. Quan es donen aquest tipus de relacions amb dinàmiques xungues de poder sempre surten hordes d’incels exigint proves i dient que se li està destrossant la vida i la carrera a l’abusador. I les al·lotes que pateixen aquests abusos, què? Més se li destrossa la vida a la víctima que al botxí.

A més, si és que és possible que hi càpiga el dubte, sempre millor fer costat a les al·lotes que donen la cara i denuncien que no defensar als abusadors i violadors famosets.