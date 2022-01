Curiosamente, y después de la resaca navideña, todo el mundo está hablando de una película producida por una plataforma digital que casi no ha podido verse en salas de cine pero de la que han podido disfrutar por eso mismo en la intimidad y comodidad de sus casas: se trata de la original ‘No mires arriba’, en la que se plantea la inquietante posibilidad de que un gigantesco asteroide impacte contra la Tierra y acabe con la vida en el planeta.

Trillado argumento, ¿verdad? Pero en este caso, la novedad es la reacción de los habitantes de esa misma Tierra, que va desde el negacionismo hasta el oportunismo más descarado, pasando por supuesto por la falta de escrúpulos. Y más allá de los evidentes (e interesantes) paralelismos con la situación pandémica actual, en mi caso particular pensé más bien en cómo era una divina e interesante metáfora acerca de algo que hoy en día también se disfruta en la privacidad de las casas mientras no hay forma de que la gente alce la vista y mire no ya lo que se le viene encima, sino lo que hay.

Porque si hablamos de contenidos para adultos, resulta que la red está plagada de todo tipo de filias y fobias a los que se puede acceder con un simple clic desde cualquier dispositivo, y sin embargo la (falta de) educación sexual es una terrible y devastadora evidencia a la que nadie quiere mirar, porque no queda bien hablar de ese tema y es mejor evitarlo o tratarlo con eufemismos. Y mientras tanto, así nos va…