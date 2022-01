Quina polseguera que ha aixecat el parc infantil de Bellver. No s’entén que posar en condicions un petit parc amb un parell jocs i taules pugui originar tantes protestes i pàgines a la premsa. La promotora de tanta expectació i protesta ha estat la senyora Angelica Pastor amb la seva exageració i voluntat de cridar l’atenció. L’anunci d’un ‘Parc d’Aventures’ de més de tres mil metres quadrats d’extensió al bosc de Bellver ens va alarmar a tots, també a les associacions de veïns i ecologistes. Molta gent va creure que es talarien arbres per fer un mega parc d’aventures, en realitat el projecte era i ha estat una remodelació de l’espai infantil ja existent fa moltes dècades a l’entrada del bosc pel carrer Polvorí, sense ampliar ni un pam de la seva extensió. Un espai que feia pena, abandonat de la mà de Déu i de l’Ajuntament.

Recentment, hi havia passat en dues ocasions: fent l’excursió que va de la dàrsena de Ca’n Barbarà, o caleta del Mal Pas, al castell de Bellver pel cau del torrent del Mal Pas i un altre dia cercant la cova de la bruixa Joana que està a dos-cents metres del recinte infantil; i aquest recinte em va fer la sensació de tristor i abandonament. Fa una setmana vaig anar de bon matí a fer una volta per Bellver i em vaig apropar fins al parc de les protestes per veure, el que suposava, un dels desgavells propis de la regidora Pastor, i quina no seria la meva sorpresa en trobar-me el petit parc infantil fet una joia, amb els jocs nous o renovats i tot l’espai ben adreçat.

Aquest petit espai infantil (el bosc actualment ocupa un milió dos-cents quaranta-dos mil metres quadrats) aferrat al límit del bosc, no significa res dins el desenvolupament natural del bosc ni sobre el canvi climàtic (que ara està tan de moda entre els polítics per fer-se publicitat), ocupen més espai, com a mínim deu vegades més, els camins de passeigs pel bosc, i estan moltíssim més transitats per gent fent footing o altres activitats. No entenc les protestes, tal vegada l’errònia i exagerada informació de Pastor per vanagloriar-se d’arreglar aquest espai? Pels nins ha estat un regal dels Reis.