A Neus Truyol los reyes manta le han regalado una sudadera. Será porque fue buena durante el año pasado porque a mí, qué quieres que te diga, ni sudadera ni manta ni nada que se le parezca. Qué suerte tienen algunas. Es lo que pasa cuando eres una persona importante. Los que no lo somos, nos conformamos con comprar en las tiendas de ropa de toda la vida, en los negocios familiares que están en crisis y tienen que cerrar porque hay gente empeñada en comprar en las multinacionales que venden sudaderas fabricadas en países en donde la mano de obra es menor de edad, lo que hace que las prendas sean tan baratas.

La gente que ha criticado a Truyol por vestirse con una sudadera mantera, no solo no es molona sino que no se ha enterado de su genial idea. La propuesta de la regidora de promocionar el Top Manta es algo más que una alternativa al sistema capitalista que nos ocupa, es la solución para los pequeños y medianos empresarios del textil en crisis. El modelo mantero es la clave para que el negocio local salga de su sistema de alcanfor, saque sus productos de los escaparates y extienda sus mantas por el suelo de las calles de Palma para venderlos de forma ambulante a precios por los suelos, nunca mejor dicho.

La regidora de Cort ha acertado con el Modelo de Ciudad que necesitamos. Así, mientras en Madrid los ministros discuten sobre las calidades de las carnes nacionales, nuestros locales lo hacen sobre las sudaderas y los sindicatos manteros como cooperativas alternativas que unen, calientan, reivindican, conectan y transforman. Fíjate que sin darnos cuenta, hemos pasado del Modelo de Ciudad que queremos, al Modelo de País que tenemos. En línea con el Modelo de Ciudad, propongo que el próximo pleno municipal no se celebre en el Consistorio sino que tenga lugar en el parque infantil del Parc de la Mar.