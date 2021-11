Escararriba se llamaría, según nos aseguraba don Pepito en clase. Me pregunto qué pasaría si los grandes agentes históricos de cambio social contemplasen hoy los frutos de sus semillas, qué pensarían los más aplaudidos de cada tiempo si se levantaran de sus fosas. Me pregunto sobre lo que podrían pensar Robespierre, Danton y Marat, los grandes de la Revolución Francesa de 1789 al ver en 1799 como Napoleón entró en escena llegando a convertirse en amo de su país y en emperador de su continente. Me pregunto sobre lo que podrían pensar Schuman, De Gasperi y Adenauer que quisieron fundamentar la nueva Europa sobre el humanismo cristiano al ver cómo se va condenando al ostracismo lo que huele a religioso. Me pregunto sobre lo que podrían pensar los cerebros difuntos de la Transición española, Suárez, Tierno Galván y Carrillo, al ver cómo, de mundial modelo acertado a imitar por otros países, ahora sea España la que más torpedee el período.

¿Es que todos los hijos deben matar al padre y todas las épocas, devorar a las precedentes y todas las legislaturas, empezar de cero? «¿Dónde están aquellos alcázares de Nínive, aquellos muros de Babilonia, aquellos palacios de Persépolis, aquellos templos de Balbec y Jerusalén?», se preguntaba Volney en 1791 frente a las ruinas de Palmira.