Titulares de la prensa española del jueves 14 o viernes 15 de este mes, informando de los Presupuestos del Estado.

‘Los empresarios reiteran las críticas al Gobierno por la falta de atención a Sevilla’ Diario de Sevilla. ‘El PP en tromba contra los PGE de 2022 porque maltratan a la provincia’. Diario de Almería. ‘Cuenca [alcalde socialista de Granada] se suma a la queja por la falta de inversiones’. Diario de Granada. ‘Empresarios y sindicatos se plantan ante unos presupuestos ridículos’. ‘García Palacios [presidente de los empresarios] apela a la dignidad de la provincia, que ha sido pisoteada’. Huelva Información. ‘Empresarios y oposición muestran su indignación con los Presupuestos para Jaén’. Ideal. ‘Moreno [el presidente de la Junta] denuncia el maltrato a Andalucía en la inversión del Estado’. Sur de Málaga.

En Aragón, ‘El PP tilda de falsos los PGE y dice que olvidan a Teruel’, según Diario de Teruel. Asturias: ‘Cataluña recibirá 1.000 millones para sus trenes, casi once veces más que Asturias’. La Nueva España. ‘Empresarios y transportistas consideran insuficiente la bonificación en el [peaje del] Huerna’. El Comercio.

En Alicante, ‘La provincia es la última en inversión por habitante’. Información. ‘Los presupuestos [...] reavivan el polvorín de la izquierda’. Las Provincias. Valencia. ‘Los alcaldes critican la baja inversión en costas’. Mediterráneo de Castellón.

En Canarias, ‘Malestar empresarial por el maquillaje a la inversión’. El Día de Tenerife. ‘El ejecutivo de Pedro Sánchez sigue sin incluir inversiones previstas en el REF’. La Provincia. Gran Canaria. En Castilla: ‘Empresarios y sindicatos acusan al Gobierno de maltratar a la provincia’. Diario de Burgos. ‘PGE: José Antonio Diez [alcalde de León]: «No podemos seguir con más mentiras ni más aplazamientos»’. La Nueva Crónica. León. Palencia: ‘Las autovías se mantienen como la asignatura pendiente, aunque avanza el AVE’. El Norte de Castilla. ‘Sánchez castiga a Salamanca con la menor inversión por habitante’. Gaceta de Salamanca. ¿Recuerdan que también Alicante tenía la inversión más baja por habitante? ‘El estado acentúa el abandono de la provincia’. El Día de Segovia. ‘Los nuevos PGE priman la A11 y olvidan el Campus y la A60’. El Día de Valladolid. ‘Patronal y sindicatos califican de ridícula e insuficiente la consignación para la A32’. La Tribuna de Albacete.

Cataluña, la premiada, no está contenta: ‘Cataluña pierde 3.000 millones en seis años por falta de ejecución’. La Vanguardia. ‘Tres de cada diez euros de inversión pública no llegan a ejecutarse’. El Periódico. ‘La inversión del Estado en Tarragona cae un 31,7 %’ Diari de Tarragona. ‘La inversión del Estado en Cataluña aún no llega a su peso en el PIB’. Ara. ‘Lleida recibe tres millones menos de los presupuestos del Estado’. La Mañana.

‘El gasto del Estado baja un 2.2 y la mitad es para el Ave’. El Periódico de Extremadura. Hoy titula: ‘Extremadura aumenta un 9 % sus cuentas pero recibirá menos inversión del Estado». En la prensa gallega no hay críticas a los Presupuestos. Lo máximo es decir que Galicia es la quinta comunidad en la que hay más gasto. Por supuesto, no hay elogios.

Se admite en La Rioja que el gasto mejora «aunque por segundo año consecutivo no hay inversión ferroviaria». La Rioja.

Por supuesto, ‘Euskadi pierde peso y recibirá sólo el 3,8% de las inversiones del Estado’. El Correo de Bilbao. ‘Navarra es donde más cae la inversión del Estado para 2022’. Diario de Navarra. ‘Los Presupuestos del Estado se olvidan del Mar Menor y priman la inversión en el S80’, un submarino que se construye en Cartagena. La Verdad.

En Madrid: ‘Cataluña recibe una lluvia de millones y Madrid sale perjudicada’. La Razón. ‘El Gobierno riega Cataluña y castiga a Andalucía y Madrid’. El Mundo.

Nuestro llanto: para «Prohens: las cuentas son pésimas y un insulto para los ciudadanos». Més se va a cortar las venas. Los analistas no soportan más esta discriminación. Aquí, como siempre, pues. Yo creo que no hay que argumentar nada: este país está enfermo. Es obvio que no pueden estar las diecisiete autonomías por debajo de la media; si hay perjudicados, tiene que haber beneficiados. Pero en España hemos convertido el llanto en norma. Culpa de los partidos políticos, organizaciones empresariales, sindicatos y el periodismo. Es la culminación de la cultura del derecho sin obligación, de llorar mintiendo, de creernos el centro del mundo, de ignorar al conjunto. España está hecha añicos: somos individuos y, como mucho, aldeas, todas a la greña contra las demás porque no nos reconocen que somos los más guapos.