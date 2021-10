Alguien me dijo una vez: «El que se guarda un elogio se queda con algo». Cuando un semejante nuestro se merece un elogio no se lo neguemos.

Un merecido elogio no es una adulación. La adulación es una mentira, aunque esté revestida de celofán. Un merecido elogio, en cambio, es un debido acto de generosidad que no debemos negar a nadie. No nos quedemos egoístamente con algo que no es nuestro.

Si alguien se merece un elogio, no se lo neguemos. Sería una tacañería imperdonable. Cada vez que negamos un elogio merecido a alguien nos quedamos con algo que no es nuestro. Y el que se queda con algo que no es suyo, obra injustamente y se vuelve raquítico y tacaño.

Seamos generosos con los elogios que otros se merecen y no caigamos nunca en el vicio de la adulación. Elogio merecido, sí. Adulación, claro que no.