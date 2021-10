Fa cent anys de la inauguració del tramvia de S’Arenal. És com a mal de creure avui, però Palma arribà a tenir 50 quilòmetres tramviaris. I això que també el tren arribava a S’Arenal, la línia Palma-Santanyí. La balearització, i una manera que ara se demostra irresponsable d’entendre la modernitat, provocà la decadència del tren. I la mort del tramvia. És inevitable fer-ne una lectura simbòlica que hotels, asfalt i ciment s’hagin alçat sobre vies fèrries de primera línia de mar, o que el tret de gràcia del tren de Santanyí fos... l’ampliació de Son Sant Joan.

Ara el Govern reprèn el projecte de tramvia a l’aeroport i s’Arenal de fa 12 anys. Un projecte escarnit i enterrat pel govern del PP, que perseguí el tren amb acarnissament, amb atacs personals, via penal, contra els seus promotors, el conseller Biel Vicens i el director general Antoni Verger.

Ara que s’anuncien 110 milions anuals com a dotació del REB, escau recordar que és exactament la mateixa quantitat que prometia l’oblidat conveni ferroviari: 440 milions per a 2008-2011. Que quedaren en no res... 440 milions just per a tren, i recordem que la inversió ferroviària, per compensar les inversions milmilionàries, obscenes, en AVE a la Península, és només una de les moltes matèries a les que obliga la llei del REB.

Les valoracions triomfalistes són fora de lloc. I, tanmateix, Jesús, si els 110 milions arriben de ver, i no són una altra presa de pèl, bons són. Peix al cove. Patim tanta calor que qualsevol gota refresca. Referint-nos sempre al REB, clar, que no deixa de ser un serrell menor. La mare de totes les batalles és el sistema de finançament. I, en aquest front, la humiliació continua: l’any 2022 haurem de «retornar» més de 300 milions, el triple del que se’ns promet pel REB, mentre el nostre dèficit amb l’Estat se segueix calculant en milers de milions. El sarcasme espanyol és immune a les dades.

En tot cas, si amb un conveni ridícul de 7 milions anuals en tren, que és el que tenim ara, hem estat capaços d’emprendre el repte del tramvia... Ara, amb una dotació del REB, més la injecció de fons europeus, sembla arribat el moment de treure la pols a l’altre gran projecte del temps Vicens-Verger: el tren de llevant.