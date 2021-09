-Juaaaajuajuaaaaaa! ¿Has visto esto, qué divertido?

–¿La pobre reportera canaria a la que se escuchó decir que iba a hacer pis por un micro abierto mientras cubría la erupción del volcán de La Palma? Sí, es una pena.

–¿Cómo que una pena? ¡Es trending topic! ¡No me digas que no es para morirse!

–Se nota que nunca has hecho radio ni televisión, y no sabes lo desagradable que es que te pase una pifia semejante.

–Bah, no seas tan estirado. Seguro que si se le hubiese escapado que se iba a hacer otra cosa con tu pareja, tú habrías escrito una columna del tema.

–Pues mira, a lo mejor sí habría escrito una columna, pero para decir que me parece una soberana chorrada que la gente esté pendiente de algo así en pleno siglo XXI, y que la verdad es que lo siento mucho por ella.

–¿Que lo sientes? ¿Por qué? ¡Si tampoco es para tanto, hombre!

–No lo digo en ese sentido, porque si la chica es profesional, cosa que no dudo, ya se encargará ella de demostrar que semejante tontería no tiene por qué afectar a su trabajo ni a ella misma, y seguirá dando todo lo que tiene en una profesión que a pesar de lo que le han hecho en estos tiempos, sigue siendo preciosa. No, lo siento por la gente.

–Pues ahora sí que no te entiendo.

–Lo que yo no entiendo es que si esa reportera hubiese salvado a un anciano de la lava, se hablaría de ello un par de días y luego la gente se olvidaría, y sin embargo, de esto estáis hablando todos, y seguro que no dejaréis de hacerlo durante años.