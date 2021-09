Una vez manifestado mi apoyo a La Palma y a todos sus habitantes que están sufriendo las calamidades del entorno quiero compartir una serie de vulcanismos con ustedes.

1. Todas las islas son territorios frágiles y limitados por lo que cualquier hecatombe se magnifica y hace complicada la solidaridad de sus inexistentes territorios limítrofes.

2. Impresionante video en redes sociales que nos transporta a 1971 en Teneguía: un volcán en erupción y la vendimiadora que no para de trabajar; como cuando en Mallorca la tierra y sus labores eran lo principal y se desarrollaba con una entrega y sacrificio desmesurado (claro ejemplo del a pesar de los elementos).

3. Diversas calamidades no resarcidas en esta tierra me queda claro que la declaración de catástrofe nacional sirve para demostrar que el Gobierno de España tarda demasiado en resarcir unos daños donde se requiere dinero y lo demás, como la solidaridad y las visitas, quedan en meros gestos.

4. La economía de subsidios en la que nos estamos adentrando es tan mala como la lava a la productividad, la creatividad y la búsqueda de fórmulas para subsistir. Hemos olvidado que muchos mallorquines tenemos antepasados que emigraron a Francia, Cuba, Puerto Rico, etc.

5. Una política cuyo nombre no recordaré afirma que un volcán puede ser un atractivo turístico cuando parece que lo que no queremos son turistas ni inversiones turísticas que, por ejemplo, mejoren los aeropuertos.

6. Las administraciones se gastan un pastón en promoción turística mientras la zonificación es la forma moderna de intervenir en aquello para lo que somos absolutamente incompetentes y prohibir una fuente de ingresos para muchas familias de Balears.

7. Las sentencias las acato cuando son a mi favor, si un fallo se debe a que no he sido capaz de motivar mis decisiones con rigor y conforme a lo que me correspondería puedo desafiar el mensaje de la Justicia apelando al populismo y a los caprichos políticos que dan demasiado trabajo a nuestros jueces.

8. A pesar de todo lo que ha supuesto la COVID muchos siguen teniendo como única premisa que el turismo es tóxico. La paradoja es que nadie quiere volver a aquellas duras labores del campo que probablemente ya no sabríamos desarrollar con la sabiduría de antaño.

9. La actualidad demuestra claramente que ante tanto suspenso de geografía Palma de Mallorca tiene que resurgir. Es justo y necesario porque Palma ahoga con su capitalidad a la Part Forana y también con su egocentrismo está perdiendo todos aquellos atributos y lugares que la hicieron un lugar de referencia.

10. La plaza Gomila y El Terreno, capitales de la noche, del buen vivir y del arte, resurgen por la iniciativa privada y fuertes inversiones extranjeras de las que algunos se quejan. Somos una sociedad imposible porque las ideologías enfrentadas no permiten un camino común para este paraíso.