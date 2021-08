Una de les estratègies que s’ha utilitzat des de l’extrema dreta per justificar l’ús d’argumentari racista és la deshumanització. És més fàcil colar mesures «per pal·liar» les conseqüències de l’arribada de migrants si a aquests no se’ls veu com a persones.

El cas dels ‘menes’ és un exemple d’aquesta despossessió, on és molt més fàcil discriminar amb aquesta terminologia que treu el focus al fet que només són nenes i nens no acompanyats. Segueix la deshumanització quan es veuen fotografies de 40 persones migrades dormint a un aparcament i no es qüestiona el funcionament del sistema: la queixa és que són migrants il·legals i que estem desbordats.

El discurs racista es camufla i va calant mentre acceptem premisses que manquen d’humanitat, quan més humà em sembla pensar que cap persona és il·legal.