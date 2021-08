La Seu, gràcies a Déu, ja no es confondrà amb una atracció de fira de llumetes multicolors, el que suposa una gran notícia per a la imatge de Ciutat. La nova il·luminació d’aquest monument només projectarà llum blanca. Això és el que va aprovar –després dels corresponents canvis– la junta de govern de l’Ajuntament de Palma del dimecres 28 de juliol.

Angèlica Pastor, regidora d’Infraestructures, volia dur endavant un projecte d’il·luminació de la Seu amb llums de coloraines semblant a la vergonyosa i inadequada il·luminació del castell de Bellver. Vist el resultat del castell, tant el Capítol de la Seu i Patrimoni Nacional es veu que no han volgut tan vulgar il·luminació per a uns monuments tan emblemàtics i representatius de Ciutat com són la catedral i el palau de l’Almudaina, que també queda inclòs amb la il·luminació de la seva façana. A pesar que Pastor volia el projecte de llums multicolors, amenaçant inclús en destinar els doblers d’aquest projecte a altres menesters si no s’aprovava sense canvis, al final es veu que l’han fet entrar en raó i ha manifestat que es tracta d’una decisió conjunta adoptada entre els tres.

Des d’ARCA –que va ser els primers a denunciar la improcedència de posar llums de colors a aquest monument– es manté el rebuig a la il·luminació si no es modifiquen una sèrie de continguts del projecte que poden danyar la imatge de la Seu i del palau de l’Almudaina, interferint la seva normal contemplació amb els fanals gegants, a més de no conjuntar la il·luminació de tot l’espai que envolta la Seu o les molèsties i problemes que poden ocasionar les llums encastades a terra.

La senyora Angèlica hauria de respectar els nostres monuments i història i no tractar-los com a plafó d’anuncis i missatges. No entenc que des de Patrimoni del Consell no li estirin les orelles –i mirin cap a un altra costat o emmudeixin– amb la inadequada i desencertada il·luminació del castell de Bellver. Hi ha altres suports per llançar missatges més adients, més efectius i no agressius amb el paisatge i els nostres monuments més preuats i nostrats.