M’ha agradat aquesta història de Piers Corbyn, conegut defensor de collonades pseudocientífiques i també per ser germà de l’exlíder laborista britànic, Jeremy Corbyn, a qui han agafat acceptant diners a canvi de divulgar la causa antivacunes però amb el matís d’evitar els atacs a la d’AstraZeneca.

Científicament l’enxampada no té interès, ja sabem que prop del 100 % de les tesis pseudocientífiques són en realitat ciència falsa i absurda, i que discutir amb qui ha renunciat a la lògica és com donar medicines a un mort (la metàfora és de Thomas Paine). I moralment tampoc, perquè parlam d’un tipus que ha festejat sovint amb els negacionistes de l’Holocaust i redacta estudis sobre el canvi climàtic per donar peixet a les grans empreses contaminants, regalant-los elegants (però poc fonamentades) teories que expliquen que en l’escalfament del nostre planeta l’activitat humana no hi té res a veure perquè tot prové exclusivament dels canvis en els cicles solars. No, l’interès és que el parany que li prepararen dos joves youtubers, Josh Pieters i Archie Manners, i la facilitat amb la qual hi va caure palesen la feblesa d’aquestes conviccions negacionistes, i és una oportunitat per als governs que miren d’augmentar les taxes de vacunació. Pieters i Manners es feren passar per inversors en empreses farmacèutiques, i convenceren a Corbyn perquè acceptàs 10.000 lliures que li mostraren dins un sobre a canvi de deixar AstraZeneca fora de les seves critiques. Corbyn hi acceptà, afegint-hi que diria que els diners procedien d’una donació d’un empresari de restauració, sense adonar-se que en tres i no res un mag li havia canviat hàbilment els bitllets amb el rostre de la reina per altres del Monopoly.



10.000 lliures, que són gairebé 12.000 euros, són molts diners per donar a cada militant antivacunes, no és aquesta la lliçó. Però sí pot ser útil iniciar una llista d’arguments absurds (ja que els racionals no funcionen) per fer front als raonaments absurds dels antivacunes, i un seria aquest: pagar-los una quantitat de diners, com fan en alguns països. Un altre ja l’han proposat aquests antivacunes que quan es veuen a punt de ser intubats demanen la vacuna. N’hi afegim alguns més?