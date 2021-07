A finals de 2020 vaig garantir a la meva mare que durant l’any 2021 no dedicaria cap article a la política. Un dia mos deixaran una traca dins la bústia, me diu. M’havia fet el propòsit que fos així. Fins i tot, vaig fer una promesa al sant de l’olivaret de les quatre pujadetes. Però aquest juliol he fracassat. I tot, pel cretinisme malaltís de Pablo Casado . Uf, m’ha ocasionat un enfolliment epistolar de collons.

No m’en puc avenir que Pablo Casado, que frega la mitjania intel·lectual, sigui el president del PP. L’ultraliberal és tant curt de gambals que no és capaç de confeccionar un discurs polític propi. Així no se pot debatre en igualtat de condicions amb ell. I que això succeixi a una de les democràcies avançades de la UE és calamitós. A una dada objectiva, Casado respon amb una falsetat. El pepero usa el mateix xafarranxo de combat que la dreta secular. En plena democràcia, el franquisme seguí instal·lat en les institucions de l’Estat. D’entrada, Alianza Popular, AP, segué a 7 ministres de Franco al Congrés. I l’any 1989, l’exministre franquista Manuel Fraga enteferrà una brotxada gruixada de cosmètic blau al partit. Així sorgí el PP, el Partit Popular. I Pablo Casado, per moltes camàndules que faci, no se pot, o no vol, desenpellegar del passat franquista. La gola, remullada per la intransigència i un revoltí de solivera, no pot projectar la paraula homofòbia cap a la teva boqueta de pinyó. A més, Casado mai no parla de violència masclista. Els bons homes dels PP han hagut de renunciar a dir ‘crim passional’. A canvi, va bé lo de la violència domèstica, tot queda a casa. Però quedi clar que els homes masclistes han assassinat a més de mil dones! Ara, les dones del PP s’han d’empassar aquesta merda.

Pablo Casado és un mamarratxo, li ha dit a Pedro Sánchez , president socialista del Govern, que no es una buena persona , ha fet una remodelació de Govern! I què ha nomenat les ministres a dedo . Això és el que fa un president. Casado, ets un tocacampampanes! Quan colcaves en els cavallets, caigueres de cap? O Sánchez li hauria d’haver consultat a na Cuca Gamarra ? Pablo Casado, la teva moral és decimonònica i apliques el teu tarannà rancuniós i mesquí a la política.