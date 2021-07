No es que el fútbol italiano me parezca mejor que el inglés. No lo es, pero en la liga inglesa tienen mucha importancia los jugadores no británicos y eso tal vez pueda explicar el hecho de que Inglaterra lleve muchos años sin ganar grandes competiciones por selecciones.

Uno no puede más que alegrarse por ello y mucho más viendo el comportamiento indigno de sus seguidores al perder la final de la Eurocopa. Disturbios, ataques racistas, destrozos de todo tipo…

Alguien puede pensar que esto debería importarnos poco, pero resulta que estos aficionados son los que cada año invadían Punta Ballena y alrededores y sigue siendo sorprendente que haya gente que continúe llorando su ausencia. Se suponía que en este año pandémico aprenderíamos algo sobre qué turismo queremos. Ni los niñatos de viaje de estudios ni los hooligans racistas ni los germanos del todo incluido deberían ser nuestro objetivo.