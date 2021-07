De nuevo, desde la Dirección General de Policía quieren que las fotos se hagan en las comisarías. Ya se quiso hacer hace una treintena de años y también hace una década, ahora vuelve la amenaza.

De momento, el nuevo DNI se hará con las fotos de siempre digitalizadas, lo que demuestra no es necesario perjudicar a los fotógrafos.

Que las hagan los fotógrafos supone una mayor agilidad en las comisarías, hacer una foto a un bebé o retratar a los niños de dos a cinco años lleva mucho tiempo y lloros, es difícil conseguirlo; algunos clientes exigen un montón de fotos y enreda mucho; etc. Podría exponer muchas situaciones diarias; lo mejor sería que los comisarios pasasen una mañana en una de las tiendas de fotografía que tienen enfrente para conocer toda la problemática. A un ordenador se le puede conectar una cámara o un escáner, escanear una foto son unos segundos, hacer una foto lleva su tiempo y a veces se complica mucho.

El nuevo DNI se financia con los fondos europeos, cuya finalidad no es otra que la modernización y recuperación de la economía. Provocar el cierre de cientos de comercios de fotografía y despido de miles de trabajadores, una medida del todo innecesaria, por parte del Ministerio del Interior, no recupera la economía; podría hacer que algún colectivo perjudicado o grupo político que se preocupa por lo social denunciase a España por incumplimiento de la finalidad de estos fondos y Europa reclamase su devolución.

Que los fotógrafos hagan las fotos no afecta en nada a la modernización del nuevo DNI, que no ha cambiado tanto como dicen, solo en algo de diseño. Un gran logro es el poder llevarlo al móvil, supone un gran avance. Hay que felicitar a la DGT por los avances en el nuevo DNI 4.0 pero no pueden, gratuitamente y sin motivo, perjudicar a miles de trabajadores.

Los profesionales de la fotografía han estado más de un año sin poder hacer reportajes, por prohibición de los actos sociales, sobreviviendo con las fotos carnet y los ahorros, no pueden quitarles ahora, innecesariamente, su tabla de salvación.