Los trabajos sobre el vigente sistema de financiación autonómico son importantes. El tema vuelve a emerger a raíz del reciente encuentro entre los governs de Balears y País Valencià. Un factor es clave: Balears es una comunidad mal financiada, desde el momento en que no puede cubrir satisfactoriamente sus necesidades de gasto y, también, en función de sus aportaciones a la caja de la hacienda común. Pero este hecho, que siempre se destaca, no puede eludir el avance conocido con el vigente modelo de 2009, y que ha sido silenciado, de forma incomprensible, en los medios de comunicación.

En diciembre de 2016, un grupo de expertos en el campo de la financiación autonómica de Fedea, CSIC y la Fundación Olof Palme, se reunieron en s’Agaró para revisar la situación del modelo, con diferentes trabajos de investigación (véase: http://documentos.fedea.net /pubs/fpp/2016/11/FPP2016-24.pdf). En todas las aportaciones se revelaba el importante avance de Balears en relación al modelo autonómico anterior. El profesor Ángel de la Fuente detallaba cálculos de financiación para 2013, a competencias homogéneas y por habitante ajustado. Balears se ubicaba en una financiación de 2.115 € per cápita, lo que situaba el Archipiélago en un índice 98,9 sobre 100 de media (cuadro 1 del siguiente documento: http://documentos.fedea.net /pubs/fpp/2016/04/FPP2016-08.pdf). Las correcciones normativas realizadas por el autor (cuadro 5), colocaban a Balears con 2.251 € per cápita, un índice 106,1 sobre 100: entre 500 y 800 millones de € adicionales, en función de las liquidaciones del modelo. Un avance siempre poco destacado si se coteja con la situación hasta 2008, cuando Balears estaba a la cola del ránking: un índice 79 en financiación per cápita. Sería imperdonable volver de nuevo ahí.

¿Qué quiero decir con esto?:

1. Balears se ha establecido en la media de financiación per cápita, a día de hoy (entre los índices 98 y 102: datos de la Generalitat de Catalunya, Fedea y Ministerio de Hacienda) a competencias homogéneas y por habitante ajustado. Este y no otro era el objetivo que el Govern del presidente Antich tenía. Y que, además, fue consagrado en un mandato del Parlament, con el apoyo de la sociedad encabezada por el Cercle d’Economia de Mallorca. No se parte de cero en la nueva negociación.

2. Balears necesita más financiación. ¿Debe obtenerla del nuevo sistema, o del desarrollo de las inversiones estatutarias y del REB? A mi juicio, de estas dos piezas clave. Pero es relevante saber qué queremos. Y comunicarlo sobre documentos solventes. Sin embargo, debe considerarse lo expuesto en el encuentro de s’Agaró, totalmente vigente:

a) Urge simplificar el sistema y a la vez dotarlo de un mecanismo de equilibrio vertical.

b) Las comunidades autónomas deben tener un mayor control sobre sus ingresos y, a su vez, exigirles a cambio una mayor responsabilidad sobre la financiación de sus decisiones de gasto.

c) Los problemas de reparto que plantea el sistema actual no pueden ser tratados de forma abrupta. Se impondrán períodos de transición para evitar pérdidas absolutas de financiación en términos nominales para ninguna comunidad.