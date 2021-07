Qué bonita es la vida! ¡Qué bello es vivir! Vivir para agradecer las cosas que tenemos. La primera cosa que agradezco es la de haber nacido en la época contemporánea en una isla maravillosa del continente europeo, cuna de grandes civilizaciones, territorio de paz y oportunidades, repleto de naciones democráticas. No digo que la vida no sea dura o que no haya miserias, dificultades, complicaciones… La vida es un camino duro con un final trágico y misterioso. Pero pienso que hay muchos otros países que no gozan de las libertades, las protecciones sociales y las oportunidades que tenemos a nuestro alrededor. A veces no somos conscientes de lo afortunados que somos, incluso en períodos de recesión económica. No estamos tan mal como ciertos medios de comunicación nos hacen creer. Agradezco a la vida tantas cosas… Tener unos hijos maravillosos y una mujer ejemplar. Agradezco que estemos en época de paz. Seguro que hay guerras y conflictos en otros países, el mundo no es perfecto, el ser humano es complicado… Pero la paz entre naciones europeas es fuerte, sólida y duradera.

Agradezco las oportunidades laborales que hay hoy en día. Claro está que ahora estamos viviendo una época difícil debido a la pandemia, pero pronto será historia gracias a la tenacidad de los científicos que se han dejado la piel sudando dolor y tinta detrás de los microscopios para salvar al mundo de la acción de este virus atroz.

Estamos seguramente en la época en la que es más fácil luchar por la profesión que uno quiere, por la variedad y la facilidad de estudios online . En contra tenemos que vivimos en una época donde el volumen de distracciones es máximo. Agradezco que tengamos una seguridad social y una sanidad pública, todo mejorable, por supuesto, pero que muchas otras naciones no tienen, y que no tuvimos en el pasado. Los progresos en la ciencia son espectaculares. La existencia de máquinas que nos facilitan la vida. Doy un gran valor al mundo educativo. Agradezco a los docentes que se esfuerzan en sembrar las mejores semillas en las cabecitas y sobre todo en los corazones de nuestros alumnos. Agradezco a los políticos que no roban su esfuerzo en ayudar a las personas en tiempos difíciles.