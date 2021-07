La notícia, o escàndol, de la setmana passada, que ha traspassat les fronteres illenques, ha estat el confinament d’un grup d’estudiants a l’Hotel COVID després que alguns d’ells donassin positiu i que la resta fossin considerats contacte estret. Hem assistit perplexes a la polèmica que es va desfermar, i crec que la majoria haurem exclamat:

Quina vergonya!, el comportament d’aquests joves aviciats, incívics, desafiants, perdonavides, insolidaris, bruts...

Quina vergonya!, la dels seus pares. Primer, per organitzar un viatge de disbauxa (no d’estudis, no fotem!) a joves sense vacunar, en contra del criteri dels seus centres educatius. I segon, en lloc de recriminar el mal comportament dels seus fills els defensen i acusen de segrest les autoritats de les Illes i denuncien als tribunals el seu confinament. Els haurien de fer pagar totes les despeses extres causades pels seus «nins».

Però, s’ha de dir, el comportament d’uns i d’altres només és conseqüència de la perversió del concepte de llibertat que ha propagat la presidenta de la Comunitat de Madrid. Per a ella, és més important beure canyes passant de les mesures preventives del contagi que complir les recomanacions per protegir-se un mateix i protegir la resta de ciutadans. Vaja llibertat la que posa per davant el divertiment individual a la salut col·lectiva.

Quina vergonya!, el comportament dels partits de dretes que han internacionalitzat «el segrest» de joves pel Govern. És l’atac al turisme més brutal que han patit les Balears, i no per defensar el medi ambient o un altre model econòmic, sinó per un motiu més fastigós, per desgastar el Govern i guanyar un grapat de vots. Tants d’esforços per combatre el virus i salvar la temporada turística perquè quatre malcriats consentits i una dreta rabiosa ho posin tot en perill.

Quina vergonya!, la de bona part dels mitjans de comunicació madrilenys, que en lloc de recriminar l’actitud incívica dels joves, els han muntat un circ mediàtic per atacar les autoritats de les Illes Balears o per guanyar audiència. Aquest periodisme groc, que viu dels escàndols, cada dia resulta més repugnant.

Finalment, cal fer una menció a la jutgessa que va desautoritzar el confinament decretat pel Govern. Per televisió va justificar la seva decisió perquè el Govern no havia motivat suficientment el confinament dels joves. La veritat, després d’un any i mig de pandèmia persistent, cal motivar exhaustivament que s’han de confinar els contagiats i tot el grup? És impossible saber quins han tengut contacte directe, sobretot quan la majoria no col·labora amb les autoritats. I, no és aquest el protocol seguit fins avui a tot l’Estat? I si són turistes i no tenen lloc de residència on confinar-se, tan comunista és oferir-los un hotel de quatre estrelles per passar la quarantena? Per paga, el Govern de Pedro Sánchez deixà les comunitats autònomes sense instruments legals suficients després d’aixecar l’estat d’alarma.

I encara sort del seny de les nostres autoritats sanitàries que posaren a disposició dels joves un vaixell bombolla per sortir de l’Illa. Imaginau-vos els catorze contagiats que es detectaren només arribar a València deambulant pels bars de Mallorca... Ves a saber a quantes persones han encomanat la malaltia els qui decidiren viatjar amb avió! Això sí, enarborant la bandereta espanyola. Particular forma de patriotisme la que propugna el nacionalisme espanyol: egoista, insolidari, fatxenda, criminal...

El que deia: Quina vergonya!