Hoy, la gente repite a menudo unos clichés lingüísticos que se ponen de moda. Por ejemplo estas dos palabritas: Dit això (Dicho esto). Para exponer los pros y los contras de un tema, se suele soltar la parrafada y después: Dicho esto. Y se expone lo contrario.

Por ejemplo: «Los jóvenes que han venido a celebrar las notas de final de curso a nuestras islas han dejado cientos de contagios. Ha sido necesario poner en cuarentena a miles de ellos, lo que ha originado protestas, incluso denuncias de algunos padres, y quejas pintorescas del tipo ‘mi papá tiene un jet y no le dejan venir a buscarme’. En Ciutadella, donde se suprimieron las fiestas de Sant Joan, las calles estaban abarrotadas de jóvenes con ganas de juerga, botellón, sin mascarilla, etc. El Pla de Sant Joan estaba lleno hasta la madrugada. Solo faltaban los caballos. Lo malo es que esto puede habernos arruinado el verano, si los turistas se abstienen de venir por miedo al contagio. Dicho esto , hay que tener en cuenta que los tiempos son difíciles y no estamos para desperdiciar clientes».

Otro cliché consiste en representar las comillas moviendo el dedo índice y el medio de cada mano como si estuviéramos rascando dos espaldas al mismo tiempo. Podríamos añadir al ejemplo anterior: «Algo es algo y ( deditos ) menos da una piedra ( deditos )». Antes, los clichés eran solo palabritas, pero ahora ya se acompañan con gestos. Es como poner imágenes al discurso.

Resulta muy claro que estamos en la era de la supremacía de la imagen sobre la palabra y de la pérdida de vocabulario porque decimos mogollón y montón en lugar de mucho . «Había mogollón de gente en el puerto». «He visto un montón de borrachos» (como si los fueran amontonando aparte hasta que se les pasaba la curda). Fíjense que el limitado diccionario del programa Word me da numeroso, cuantioso, considerable, incontable, grande, profuso, innúmero e inconmensurable como sinónimos de mucho y no habla para nada de montón . Curiosamente, para mogollón da holgazán, vago, perezoso, ocioso, gorrón, vividor y sablista y en ningún momento habla de mucho .