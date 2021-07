Les notícies, com les idees i les ficcions, es van repetint en els seus trets fonamentals; allò que les fa interessants són les circumstàncies. El temps fa que l’etern retorn no sigui un retorn circular, sinó helicoidal, com els tornados. I cal tornar a parlar de canvi climàtic.

El tornado que la setmana passada va batre el sud de Moràvia ha estat extraordinari. A latituds com la nostra sovintegen molt més aquests fenòmens, com ho va documentar Miquel Gayà en el llibre Els fiblons a Espanya . Allò nou no és la seva ocurrència, sinó la freqüència i, sobretot, la seva intensitat, en augment per causa del canvi climàtic.

El fibló no és només un exemple de l’agudització dels fenòmens naturals, és una imatge de l’actitud dominant vers l’emergència climàtica. Les conferències sobre el clima se succeeixen en espiral i quan acaben, com quan es fa balanç de les destrosses, tot queda en un remolí de mesures pal·liatives.

Podríem parlar cada dia sobre el canvi climàtic i mai no ens repetiríem, perquè cada dia partim d’un nivell diferent en l’espiral. Això sí, sense alarmar-se. Ara com ara, és prioritari tornar a la normalitat helicoidal; poc importa si el normal és causa de l’extraordinari, com són els fenòmens severs que ens regiren.