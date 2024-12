En la noche del viernes al sábado se registraron dos accidentes mortales en la autopista de Llucmajor y a un kilómetro de Felanitx, en la que murieron respectivamente un motorista de 34 años y un peatón de 72. La sangría en las carreteras de Mallorca no cesa y una vez más cerraremos el año con un balance demoledor de víctimas mortales. Los motivos son muchos y variados, aunque los expertos de la DGT (Dirección General de Tráfico) y de la Guardia Civil de Tráfico destacan que el parque móvil se está incrementando mucho y que un gran número de conductores no respetan las normas de circulación. Es fácil ver, a diario, a muchos conductores que escriben WhatsApps mientras circulan o que consultan continuamente su teléfono móvil, con un ojo en la carretera y otro en el aparato. A todo esto hay que añadir que el exceso de velocidad está presente en muchos de los accidentes que se registran en la red viaria de la Isla, y que no necesariamente ocurren siempre en temporada estival, cuando llegan de forma masiva los turistas.

Penas más severas. En los juzgados de Palma, y también en los de Manacor e Inca, se juzgan cada semana casos de conductores que han sido sorprendidos bebidos o drogados al volante. Algunos han provocado accidentes, incluso mortales, y otros han sido ‘cazados’ en controles preventivos de las fuerzas policiales. La realidad, con todo, es que la condenas judiciales suelen ser leves y habría que endurecerlas. Peligro en estas fiestas. Asimismo, las autoridades alertan, a través de campañas y en los medios de comunicación, que estas fiestas, con tardeos y comidas y cenas de navidad, el riesgo de accidente es elevadísimo. Así pues, todas las medidas de precaución son pocas y es necesario que haya más controles policiales disuasorios para que las fiestas que van a empezar no sean trágicas.