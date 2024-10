El Govern que preside Marga Prohens impulsa la equiparación del plus de insularidad que hoy perciben los funcionarios autonómicos de Baleares con el que cobran estos empleados públicos en Canarias. La Conselleria de Presidència está negociando con los sindicatos de la función pública para incorporar esta igualación en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma del 2025 que ahora tramitará y debatirá el Parlament. En la actualidad, los funcionarios de Baleares reciben una cuantía distinta, en concepto de plus de insularidad, en función de su categoría. Al que menos ingresa le corresponden 63 euros al mes y la media está en 106 euros para los funcionarios de Mallorca y 118 para los de Menorca e Ibiza. La propuesta que Maria Antònia Estarellas, consellera de Presidència i Administracions Públiques, ha puesto sobre la mesa de negociación consiste en un único plus de la misma cuantía, 205 euros, para todos los empleados públicos de Balears. Es la cantidad que cobran ahora los trabajadores públicos de Tenerife y Gran Canaria.

Balears ha de recibir más recursos. La cuestión de fondo consiste en que Baleares, como región insular al igual que Canarias, debería recibir más recursos, tanto del Estado como de la Unión Europea, para cubrir los sobrecostes que soportan no únicamente los empleados públicos, sino todos los trabajadores, las familias y las empresas. El Régimen Especial aprobado en febrero de 2019 no compensa eficazmente todos los extracostes. Una reivindicación histórica. La propuesta del Govern Prohens parte de una reivindicación histórica de los funcionarios de Baleares, que hasta ahora no había sido atendida. Cobran la misma cantidad en concepto de plus que los trabajadores del Estado destinados en las Islas, una cantidad superior en el caso de los canarios. Hay que atender esta reclamación, pero el Estado debe aportar los recursos.