El miércoles día 11 empieza la vuelta al cole en Balears, tras las vacaciones estivales. Y el regreso a las aulas, como cada año, viene marcado por la subida de los precios, que suponen que cada familia, de media, gaste 409,15 euros por niño. No hay que olvidar que este aumento llega cuando el precio de la vida en el archipiélago está por las nubes y son miles las familias que pasan serios apuros para poder llegar a final de mes.

Los alquileres son ya inasumibles para buena parte de la población, la cesta de la compra es prohibitiva y en esta tendencia generalizada de precios desorbitados se suma, ahora, la vuelta al cole más cara. Como no podía ser de otra manera, los padres de alumnos, que son los grandes afectados por esta situación, han vuelto a poner el grito en el cielo y a pedir una serie de iniciativas para abaratar el regreso de los estudiantes. No es de recibo que cada año, el mes de septiembre sea un suplicio para muchas familias, que no saben como costear los gastos.

Libros reutilizables

Una de las estas medidas para contener el aumento de los precios, según señalan desde la FAPA, podría ser la implantación de un modelo de libros reutilizables, algo que hace mucho tiempo que se viene demandando. De hecho, los libros de texto se llevan un tercio del presupuesto total, seguidos de los uniformes (en el caso de los colegios donde son obligatorios) y del material escolar. Es incomprensible que no se puedan «heredar» ciertos libros, entre hermanos o amigos, lo cual abarataría mucho el coste de la vuelta al cole.

Fotocopias de libros

Padres de alumnos y profesores han advertido que algunos estudiantes tienen que realizar fotocopias de algunos libros porque no pueden permitirse la compra de los nuevos. Un sistema educativo gratuito debería dar cobertura a las familias más vulnerables y no permitir que estas situaciones las tensionen todavía más.