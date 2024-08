La presidenta del Govern, Marga Prohens, no ha desvelado la decisión del PP sobre la continuidad del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne. No se sabe cuál será el voto de los diputados ‘populares’ en el pleno extraordinario del 3 de septiembre, cuando se debatirá la propuesta de las formaciones de izquierda para destituirle. Prohens y la portavoz sustituta del Ejecutivo, Antònia Estarellas, señalan que esta cuestión corresponde a los grupos parlamentarios del PP y Vox, que aún no se han reunido para abordarla. Y aun cuando Prohens afirma que «se decidirá en su momento», ha subrayado que la presidencia del Parlament para Vox, que desempeña Le Senne desde junio de 2023, forma parte de los acuerdos con el PP que el partido de Santiago Abascal ha roto de manera unilateral. «El único cargo que había en virtud del acuerdo era el del presidente del Parlament, lo dije y lo sigo manteniendo», declara.

Exigencia de dimisión. PSIB-PSOE, Més y Podemos exigen la dimisión de Le Senne por haber roto, en el pleno del 18 de junio, una foto de tres republicanas mallorquinas fusiladas en 1937, entre ellas la militante comunista e hija predilecta de Mallorca Aurora Picornell. Le Senne dice que fue accidental y que no tuvo intención de rasgar la foto, sino de retirarla al exhibirse en la Mesa del Parlament, órgano que debe ser independiente. Investigado por un delito de odio. Pero la situación de Le Senne como presidente de la Cámara se complica hasta lo insostenible. Su obligación es actuar con leal neutralidad e imparcialidad como máximo representante de la institución, pero resulta que ha sido citado a declarar en calidad de investigado por un presunto delito de odio. Esto es algo muy serio. Al haber dado Vox por roto el pacto con el PP, los ‘populares’ han de votar ahora con plena libertad y decisión. Y lo coherente es apartar a Le Senne del cargo.